«Sempre più anziani soli, famiglie numerose e con bambini, anche piccoli, alle mense Caritas. La povertà è in crescita, e non solo nelle periferie urbane. Il nostro, così, è un doppio mandato, soprattutto in questo periodo dell’anno. Nutrire non solo attraverso il cibo ma anche attraverso l’ascolto e le relazioni. Il servizio mensa è per la Caritas un impegno quotidiano che in questo periodo dell’anno si rafforza affinché nessuno rimanga solo». Maria Angela Ambrogio, direttrice Caritas Reggio Calabria, sottolinea la presenza al fianco delle persone più fragili anche e soprattutto in queste settimane.

«Ci sono parrocchie che stanno contribuendo alla crescita del servizio, facendo diventare la mensa un segno educativo che va oltre il pasto per divenire opportunità di convivialità e socialità. Ci sono anche persone e famiglie che, tuttavia, ancora vivono con disagio e vergogna l’esperienza e che, pertanto, prendono il pasto e lo portano a casa. Siamo in cammino affinché questo servizio possa diventare anche incontro e sano antidoto alla solitudine oltre che occasione per alimentarsi». Così Maria Angela Ambrogio, direttrice Caritas Reggio Calabria. Continua a leggere su IlReggino.it.