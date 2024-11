Nel cuore del rione Ferrovieri Pescatori, strappati all’incuria e al degrado, i locali sono stati riqualificati e ospiteranno gli uffici del Cip regionale. Previsti anche spazi in uso ad altre associazioni

I tempi di apertura ancora non sono certi ma si sta lavorando per mettere e punto anche tutti i passaggi burocratici necessari per incardinare la nuova sede del Comitato paralimpico regionale Cip Calabria, che resta nella città di Reggio, nella struttura retrostante il piazzale Leopoldo Trieste. Siamo nella zona Sud della città, nel rione Ferrovieri Pescatori.

La struttura si presenta finalmente riqualificata e sottratta al vandalismo e al degrado che l’avevamo assalita negli anni scorsi. Dopo la sua realizzazione, neppure era riuscita ad essere fruita. Adesso è stata recuperata e ospiterà presto (si spera) la nuova sede del comitato paralimpico regionale, il Cip Calabria, che anche quest’anno con Anna Barbaro e Raffaela Battaglia, rispettivamente nel Triathlon e nel Sitting volley, è presente alle paralimpiadi in svolgimento a Parigi.

Una nuova sede che prevedrà anche delle postazioni ufficio per altre associazioni che, compatibilmente con gli impegni del Cip, potranno fruire pure della sala conferenze. Uno spazio che si aprirà così anche ad altre realtà associative del territorio.

La destinazione dei suddetti locali si inquadra sulla scia del protocollo sottoscritto nel 2018 a palazzo Alvaro, tra Comune, Città Metropolitana e comitato regionale paralimpico della Calabria, dal presidente del Cip Calabria, Antonello Scagliola e dal sindaco Giuseppe Falcomatà, alla presenza del presidente del Cip nazionale Luca Pancalli.

