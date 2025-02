A Sanremo 2025 non si parla solo di grandi star e cantanti navigati: il vero fenomeno di questa edizione è un piccolo pianista di appena sei anni, Alessandro Gervasi. Durante la seconda serata, il giovanissimo talento siciliano ha incantato il pubblico dell’Ariston esibendosi al pianoforte sulle note di Champagne, il celebre brano di Peppino Di Capri. Una performance impeccabile che ha lasciato tutti a bocca aperta e ha consacrato Alessandro come il “Piccolo Mozart Siciliano”.

Nato a Buseto Palizzolo, un piccolo paese in provincia di Trapani, Alessandro ha iniziato a suonare il pianoforte a soli tre anni, dimostrando fin da subito un talento straordinario. Dotato di orecchio assoluto – una rarità anche tra i musicisti più esperti – il giovane prodigio è in grado di riconoscere e riprodurre qualsiasi nota senza bisogno di un riferimento esterno. Il suo talento non è passato inosservato: il primo a credere in lui è stato il maestro Beppe Vessicchio, che ha subito riconosciuto le sue straordinarie capacità musicali.

Ma Alessandro Gervasi non è solo un fenomeno musicale. Oltre ad aver conquistato il pubblico del Festival, il piccolo pianista sarà presto protagonista anche sul piccolo schermo. Interpreterà infatti il giovane Peppino Di Capri nella fiction Champagne – Peppino Di Capri, diretta da Cinzia TH Torrini, che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 18 febbraio.

Il film TV ripercorre la vita del grande artista italiano, raccontando la sua carriera, dagli esordi fino ai grandi successi. Alessandro avrà il compito di rappresentare Peppino Di Capri da bambino, regalando al pubblico un’interpretazione tenera e intensa. La fiction, prodotta da Rai Fiction e O’ Groove, è arricchita da una colonna sonora originale firmata dallo stesso Peppino Di Capri insieme a Edoardo Faiella.

Nonostante la giovanissima età, Alessandro ha già una carriera ricca di successi. Lo scorso novembre ha trionfato nella categoria Giovani Musicisti del Tour Music Fest, uno dei più prestigiosi concorsi europei dedicati agli artisti emergenti. Prima di lui, questa competizione ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Mahmood, Ermal Meta e Federica Abbate.

Durante il Festival, Alessandro ha anche vissuto un momento simbolico e commovente: una foto scattata tra le braccia di Beppe Vessicchio, l’icona del Festival di Sanremo, sembra quasi suggellare il suo legame con il palco dell’Ariston. Ma non è l’unico grande maestro con cui il piccolo pianista si è esibito: Alessandro ha già avuto l’opportunità di suonare accanto a Pietro Adragna, confermando ancora una volta il suo talento fuori dal comune.

A Buseto Palizzolo, il suo paese d’origine, Alessandro è già una piccola star. Il Comune ha espresso grande orgoglio per i successi del giovane concittadino: «Il nostro piccolo prodigio continuerà a farci sognare su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia. Vederlo rappresentare la nostra comunità davanti a milioni di spettatori è un onore immenso».

La storia di Alessandro Gervasi è solo agli inizi, ma il suo talento e la sua passione per la musica lasciano già presagire un futuro luminoso. Da Sanremo alla televisione, il piccolo prodigio siciliano sta dimostrando che non ci sono limiti quando si ha il coraggio di inseguire i propri sogni, anche a sei anni.