Sul posto i tecnici della Protezione civile regionale per un primo sopralluogo. Diverse famiglie isolate per ore

Gravi danni sono stati arrecati, nei giorni scorsi, al territorio di Sant'Agata d'Esaro, nel Cosentino, a causa dell'esondazione, in più tratti, del fiume Forge, affluente dell'Esaro. Le lunghe piogge hanno fatto aumentare di molto il livello delle acque del fiume. Una strada di collegamento è stata completamente invasa.

Oggi sul posto si sono recati i tecnici della Protezione civile regionale per una prima conta dei danni e per prendere le decisioni conseguenti. «Il danno maggiore l'abbiamo registrato in località Fiumarelle - dice all'agi Mario Nocito, sindaco di Sant'agata d'Esaro - dove il fiume ha portato via tutta una strada e i ponticelli che c'erano, un vero stato di calamità naturale». Alcune famiglie sono rimaste isolate per diverse ore. Oggi e domani le scuole resteranno chiuse in tutto il territorio del piccolo comune montano.