Dall’alto della sua invidiabile posizione che le consente di vedere in alcuni giorni sia lo Jonio che il Tirreno, Tiriolo è riconosciuto centro ricco di storia, di tradizioni con pezzi di pregiata archeologia e passaggi addirittura mitologici.

Negli ultimi giorni tuttavia il suggestivo borgo che domina l'Istmo di Catanzaro è balzato alla ribalta per uno sciame sismico che da giorni tiene in ansia i residenti.

«È vero – commenta al network LaC il sindaco Domenico Magro – la mia comunità vive in uno stato di apprensione. Nel corso dei decenni si sono verificati eventi sismici, scosse isolate; però non eravamo mai stati al centro di un evento così importante».

La prevenzione

«Intanto abbiamo fatto grande opera divulgativa – aggiunge il primo cittadino – facendo conoscere le aree di attesa, i luoghi in cui bisogna correre nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, abbiamo convocato il Coc (Centro operativo comunale, ndr) da subito, siamo in continuo contatto con il dipartimento regionale della protezione civile, con l'organizzazione di volontariato Diavoli Rossi che è una realtà che ci coadiuva da sempre e soprattutto stiamo cercando di non creare allarme, di non cadere in uno stato di ansia».

Scuole punto di riferimento

«Le scuole rimangono sempre aperte sia perché sono edifici in ottimo stato, sono state migliorate dal punto di vista sismico e sia perché rappresentano il luogo migliore per resistere a questo evento sismico. Gli abitanti di Tiriolo – conclude Magro – sono giustamente allarmati ma sappiamo tutti di vivere in una regione che è altamente sismica, però non avevamo mai avuto la consapevolezza vera di convivere con uno sciame sismico»