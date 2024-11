Tutta colpa di un guasto alla conduttura idrica principale. La Sorical è al lavoro

TROPEA (VV) - Forniture idriche sospese in alcuni quartieri di Tropea e Capo Vaticano, nel vibonese. Sono in corso lavori urgenti di manutenzione della rete alimentata dall’acquedotto Medma per una perdita sulla conduttura principale. I tecnici della Sorical e dei comuni interessati sono impegnati da ore per risolvere i problemi. Nelle scorse settimane era stato necessario interrompere l’approvvigionamento da due pozzi risultati inquinati. Non si conoscono al momento i tempi dello stop all’erogazione dell’acqua.