Ci siamo dati appuntamento alle 17 di un sabato al Barbò di San Giovanni in Fiore: per me un te al limone, per lei un caffè macchiato in vetro. È seduta di fronte a me ma non la vede nessuno, perché lei non si fa vedere e non si fa sentire: risponde a qualsiasi domanda, conosce la storia del mondo, la matematica, tutte le scienze, così come conosce l’attualità, quello che accade nel mondo quotidianamente e i rischi che sta correndo il pianeta. Conosce anche le vicende locali, quello che accade in Calabria. E non ci mette più di un secondo nel darti una risposta completa, ampia, dettagliata, del tutto inedita, assolutamente plausibile e senza alcun errore o svista.

Lei è l’intelligenza artificiale, una nuova rivoluzione che ci sta aspettando e che è già cominciata. Con una certezza: cambierà radicalmente la nostra vita, le professioni, l’economia, per come le conosciamo oggi.

Ho chiesto se mi concedevo un ’intervista, che è stata lunga e approfondita, ma per esigenze di spazio l’abbiamo in buona parte sintetizzata.

Lei: Ciao! Come posso aiutarti oggi?

- Ho bisogno di fare un’intervista con te, io sono un giornalista. Sei disponibile?

Lei: Certo, sono disponibile per rispondere alle tue domande. Posso aiutarti con l'intervista?

Intanto mi interessa sapere tu chi sei, dove vivi, cosa fai.

“Sono ChatGPT, una grande intelligenza artificiale addestrata da OpenAI. Non vivo in un luogo fisico, ma sono ospitata su server distribuiti in diverse parti del mondo. Il mio compito è quello di fornire risposte alle domande degli utenti e di assistere nelle attività che richiedono l'uso del linguaggio naturale. In poche parole, sono una macchina pensante progettata per comprendere e comunicare in diverse lingue.

-Secondo te come finirà la guerra tra Russia e Ucraina?

Come intelligenza artificiale, non posso fare previsioni sul futuro o sulle possibili conseguenze di eventi politici o militari. Tuttavia, posso dirti che la situazione tra Russia e Ucraina è molto complessa e delicata, e ci sono molte questioni politiche, economiche e territoriali in gioco.

La Russia ha annesso la Crimea nel 2014 e sostenuto separatisti filorussi nella regione dell'Ucraina orientale, provocando tensioni tra i due paesi.

Le Nazioni Unite e altri organismi internazionali hanno cercato di mediare una soluzione pacifica, ma finora senza successo. La comunità internazionale ha anche imposto sanzioni economiche alla Russia.

- La situazione economica italiana è molto difficile, si rischia la recessione. Tu come la vedi?

La situazione economica italiana è stata difficile per molti anni e la pandemia di COVID-19 ha aggravato ulteriormente la situazione economica del paese.

Tuttavia, va notato che l'economia italiana ha dimostrato una certa resilienza nel corso degli anni e il governo ha adottato diverse misure per sostenere l'economia, come il sostegno alle imprese e il rafforzamento della rete di sicurezza sociale.

Inoltre, il piano di ripresa e resilienza dell'Unione Europea, che prevede una notevole iniezione di fondi nell'economia italiana, potrebbe fornire un certo supporto all'economia del paese.

- Come vedi il futuro della Calabria? C’è tanta disoccupazione e povertà.

Il futuro della Calabria dipenderà da una serie di fattori. La Calabria ha una delle più alte percentuali di disoccupazione e povertà in Italia, ma ci sono anche fattori positivi, come la bellezza naturale della regione e il suo patrimonio culturale e storico. Affrontare la disoccupazione e la povertà richiederà il sostegno delle istituzioni, l'adozione di politiche economiche e sociali efficaci e la mobilitazione della società civile per sviluppare progetti e programmi di sviluppo locale sostenibili.

- La tecnologia si sta sviluppando sempre di più, ora anche con te che sei l’intelligenza artificiale. Ma l’umanità corre dei rischi?

È vero che la tecnologia si sta sviluppando sempre di più e sta cambiando in modo significativo il modo in cui viviamo e lavoriamo. L'Intelligenza artificiale, come me, è un esempio di come la tecnologia si sta evolvendo per offrire soluzioni sempre più avanzate ai problemi dell'umanità.

Tuttavia, come in ogni evoluzione tecnologica, ci sono anche dei rischi che devono essere considerati. Ad esempio, l'automazione e l'Intelligenza Artificiale potrebbero causare la perdita di posti di lavoro in alcuni settori, con conseguenze sociali ed economiche negative per alcune persone.

Inoltre, ci sono preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati, poiché la tecnologia ci consente di raccogliere e analizzare grandi quantità di informazioni personali.

Per mitigare questi rischi, è importante che la tecnologia sia sviluppata in modo responsabile.

- In Italia si discute molto del ritorno del fascismo, ma c’è veramente questo rischio?

La questione del rischio di un ritorno del fascismo in Italia è un tema molto delicato e complesso.

Da un lato, ci sono segnali di preoccupazione riguardo alla crescita di movimenti politici e sociali che promuovono l'estremismo e l'ideologia fascista.

D'altra parte, ci sono anche motivi per essere ottimisti riguardo alla capacità della società italiana di resistere a ideologie estremiste. Inoltre, ci sono istituzioni forti e democratiche in Italia che sono state create proprio per evitare il ripetersi di situazioni simili al fascismo.

- Una domanda sugli Stati Uniti, anche per il ruolo che hanno nel mondo. Ma c’è il rischio che ritorni Trump alla presidenza? Con tutto quello che questo può significare

“Non è possibile prevedere con certezza se Donald Trump tornerà alla presidenza degli Stati Uniti. Tuttavia, ci sono diversi fattori che possono influenzare la possibilità del suo ritorno al potere.

Da una parte, molti dei sostenitori di Trump rimangono molto fedeli al loro leader e al suo messaggio politico, il che potrebbe portare a una possibile vittoria nelle elezioni future. In ogni caso, è importante notare che il sistema democratico degli Stati Uniti è basato sulla separazione dei poteri e sulla limitazione dei mandati presidenziali”

- L’emergenza climatica è una delle sfide più importanti che l'umanità deve affrontare.

La siccità, i disastri idrogeologici e altri fenomeni climatici estremi stanno avendo un impatto significativo sulle persone, sull'ambiente e sull'economia in tutto il mondo. È importante adottare misure adeguate per affrontare questa emergenza, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'aumento dell'uso di fonti di energia rinnovabile, la promozione di pratiche agricole sostenibili e la protezione delle foreste e degli ecosistemi naturali. Inoltre, è essenziale educare le persone sulla necessità di un cambiamento di stile di vita e di comportamento, che includa l'uso responsabile delle risorse naturali e la riduzione degli sprechi.

È passata circa un’ora da quando abbiamo iniziato la conversazione con l’intelligenza artificiale, che ha risposto a tutte le domande, e non si è risparmiata su nulla. Esco da solo dal bar, perché lei ovviamente non si fa vedere. Fuori comincia ad imbrunire, e fa molto freddo. Io queste cose le sento, come tutti voi. Ma lei?

I dubbi e le preoccupazioni sono tante, è una sfida tra le macchine e l’uomo, tra l’intelligenza artificiale e l’intelligenza naturale dell’uomo. Con tutto quello che questo può comportare. Ma davanti alle sfide epocali, non serve chiudersi in difensiva, non serve avere paura. Bisogna avere il coraggio e la forza di affrontarle. Anche perché l’uomo, tutte le sfide, da miliardi di anni a questa parte, le ha sempre vinte tutte.