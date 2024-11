Il giornalista e massmediologo sarà domani a Vibo per condurre un’inchiesta sulla presenza della cosche nel territorio. Il 31 luglio invece a Reggio, nei quartieri di Archi

A un mese dall’aggressione subita per mano di due esponenti della famiglia Lo Bianco e Mantella a Vibo Valentia, il giornalista e massmediologo Klaus Davi domani farà ritorno in Calabria per continuare i suoi reportage sulla criminalità organizzata e per far conoscere al grande pubblico aziende e imprenditori che nonostante tutto continuano a investire in questa regione.

“Domani sarò a Vibo Valentia per condurre un’inchiesta, sulla presenza delle cosche nel territorio e per raccontare le eccellenze del vibonese. Domenica 31 luglio invece, sarò a Reggio Calabria nei quartieri di Archi, Gallina. Farò servizi per la Rai e per il mio format “Gli Intoccabili”, prodotto da LaC, già pluripremiato per l’impegno nella lotta alle mafie e alla corruzione, che tornerà con la seconda edizione a settembre”.

Il massmediologo ha colto l’occasione per lanciare un messaggio a Confindustria Calabria: “I vertici regionali si facciano portavoce di stati generali contro la criminalità organizzata. La voce delle imprese deve essere netta e intellegibile. Confindustria Calabria in un momento in cui la politica vive un calo di credibilità può ritagliarsi uno spazio importante”.