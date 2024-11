Alla base del progetto, che coinvolge diversi attori del territorio, un protocollo d'intesa siglato dal Centro Servizi per il volontariato

VIBO VALENTIA - Un protocollo d'intesa mirato a migliorare la qualità dell'accoglienza ai tanti rifugiati che ogni giorno arrivano nel nostro paese. A siglare il patto, che impegna il Centro Servizi per il Volontariato di Vibo Valentia e la "Cooperativa Sociale Promidea" di Catanzaro ad agire in sinergia per promuovere la cultura della solidarietà e dell’integrazione dei cittadini stranieri, il presidente dell'ente vibonese Roberto Garzulli (nella foto) e il direttore della Promidea, Pietro Caroleo.

"E' nei nostri obiettivi - ha dichiarato il Presidente Garzulli- allargare, ad ampio raggio, l'aspetto sociale della nostra azione. Questo è un protocollo d’intesa serio e ben strutturato. Bisogna riflettere sulle cause che inducono migliaia di persone a fuggire dal proprio paese costretti ad abbandonare le proprie famiglie nei paesi d’origine per sfuggire a persecuzioni e violazioni di diritti umani, mettendo spesso a repentaglio la propria vita, ma anche sulla scelta politica e umanitaria compiuta dall’Italia nel realizzare percorsi locali di accoglienza e di inclusione sociale. Il ruolo del volontariato in questo caso è molto importante ricordiamo lo sbarco a Vibo Marina dell’altro giorno, 507 anime provenienti da Libia, Marocco, Nigeria, Eritrea, Siria e Tunisia, arrivate in Italia per cercare una vita migliore, dove sono state accolte dai volontari di Protezione Civile, dalla CRI oltre che dalle Forze dell’Ordine." (lc)