Divieto d’uso potabile ed alimentare dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale in tre centri del Vibonese. A Longobardi le analisi hanno riscontrato la presenza di coliformi (batteri derivanti da residui fognari) nell’acqua

Vibo Valentia – Il sindaco della città di Vibo Valentia ha emesso un avviso di divieto di utilizzo per uso potabile ed alimentare dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale in tre centri del Vibonese. Il primo divieto interessa la frazione Longobardi dove le analisi dell'Asp hanno riscontrato la presenza di coliformi nell'acqua. Il sub commissario del Comune di Limbadi, Domenico Fuoco, con apposita ordinanza ha invece disposto il divieto di utilizzo dell'acqua nella frazione di San Nicola De Legistis. Altro divieto e' stato emesso dal sindaco di Zungri, Francesco Galati, ed interessa tutta l'area del centro storico servita dal vecchio serbatoio. (ci)