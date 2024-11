Si sofferma sui problemi della cittadina ma l’emozione gioca brutti scherzi all’aspirante consigliere comunale. Il video diventa virale

“Se faccio qualche sbaglio non vi mettete a ridere”: esordisce così il suo comizio Angelo Cofone (detto "Frosparo"), candidato alle elezioni amministrative di Acri a sostegno di Anna Vigliaturo. Il candidato si sofferma sui problemi della cittadina, dalle strade ai depuratori ma l’emozione gioca brutti scherzi in più di un’occasione suscitando l’ilarità del pubblico presente che in segno di incoraggiamento gli riserva anche un applauso. E da “Repubblica” a “Dagospia”, il video in pochi giorni diventa virale sul web.