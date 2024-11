Ad Acri, presso gli uffici comunali dei servizi sociali in via Madonna del Rinfresco, è stato inaugurato il nuovo Punto Digitale Facile, un’iniziativa dedicata a chi desidera apprendere e migliorare l’utilizzo delle tecnologie digitali che oggi sono essenziali nella nostra vita quotidiana.

La cerimonia di apertura, avvenuta nella mattinata di ieri, segna un passo significativo verso l'inclusione digitale, supportando le fasce della popolazione meno abituate a interagire con strumenti digitali e con i servizi online della Pubblica Amministrazione e del settore privato. Il progetto, che dispone di un finanziamento Pnrr di 41mila euro fino a dicembre 2025, era stato presentato nella sala giunta già nelle scorse settimane. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, si inserisce nell'ambito della Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con l'obiettivo di potenziare le competenze e l’inclusione digitale di almeno due milioni di cittadini entro il 2026.

Il taglio del nastro della sede del Punto Digitale Facile, si è svolto alla presenza del sindaco Pino Capalbo, del responsabile dell’ufficio dei servizi sociali Filomena Calabrese, degli assessori Gino Maiorano e Graziella Arena. Presente alle cerimonia anche Francesco Spezzano, presidente dell’associazione di promozione sociale "Hello Music Academy" che ha il compito di gestire la sede del progetto, dopo aver partecipato al bando.

Il Punto Digitale è pensato «per essere un centro di supporto gratuito in cui i cittadini possono ricevere assistenza da personale qualificato e partecipare a mini-corsi - ha detto ai nostri microfoni Francesco Spezzano -. Gli utenti, ad esempio, potranno ricevere assistenza per la creazione e la gestione dello SPID e del sistema di pagamento Pago PA. Così come per aprire una casella di posta elettronica o una PEC, strumenti ormai fondamentali per l’accesso ai servizi online». Ad assistere gli utenti saranno tre “facilitatori digitali” della Regione Calabria, i quali svolgeranno l’attività tramite l'associazione "Hello Music Academy".

Durante l’inaugurazione, il sindaco Capalbo ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, evidenziando come questo progetto possa realmente fare la differenza per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà o che non hanno ancora dimestichezza con le nuove tecnologie. «L’inclusione digitale è una delle sfide più importanti del nostro tempo», ha dichiarato il sindaco, evidenziando l’obiettivo di rendere i servizi digitali accessibili anche alle persone più fragili, superando barriere e difficoltà tecniche. Oltre al punto fisso di Acri, ci sarà un punto mobile a Santa Sofia D'Epiro.