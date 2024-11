«Un grande uomo di fede, un teologo sopraffino, un pastore che da prelato prima e da Pontefice dopo ha saputo guidare la Chiesa nella modernità, senza mai tralasciare la storia e le tradizioni. Una preghiera per la sua anima». Il governatore Roberto Occhiuto rende omaggio a Joseph Ratzinger, il Papa emerito Benedetto XVI deceduto nelle scorse ore.

"Cooperatores Veritatis", collaboratore della verità. È stato questo il motto ecclesiastico di Ratzinger, prima scelto da vescovo e poi confermato da Papa, con il nome di Benedetto XVI, settimo pontefice tedesco nella Storia. Il suo ruolo di guida della Chiesa universale, nonché di sovrano dello Stato-Città del Vaticano, durerà 7 anni, 10 mesi e 9 giorni, concludendosi il 28 febbraio del 2013, giorno scelto per le sue storiche dimissioni, o meglio per la sua rinuncia al proseguimento del Pontificato; rinuncia clamorosa, ancorché annunciata canonicamente in latino e per di più al termine di un 'normale' Concistoro, l'11 febbraio.