A darne notizia la stessa società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia: «Se il progetto sarà accolto si aprirà l'opportunità di costruire un percorso di gestione sinergica e coerente nel trasporto aereo in Calabria»

Si è riunito oggi, negli uffici direzionali della Società di gestione dell'Aeroporto di Lamezia Terme, il Consiglio di amministrazione alla cui attenzione è stata posta, tra gli altri punti all'ordine dl giorno, l'analisi del bando pubblicato da Enac per l'affidamento in concessione degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone.





«Si aprirà per Sacal, laddove il progetto sarà accolto dagli azionisti nella prossima Assemblea, l'opportunità di costruire un percorso di gestione sinergica e coerente nel trasporto aereo in Calabria. La sfida sarà impegnativa e richiederà la convergenza di tutti gli attori politici e istituzionali su un progetto manageriale rigorosamente ancorato a un Piano Industriale. L'esperienza acquisita dallo scalo aeroportuale lametino e la conoscenza del settore rappresentano un buon punto di partenza per una progettualità responsabile e seria sul sistema unico del trasporto aereo che possa ottimizzare le migliori risorse disponibili sul territorio e potenziarne lo sviluppo».