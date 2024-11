Dal 1° novembre, l’aeroporto di Reggio Calabria vedrà il ritorno del volo mattina-sera per Milano Linate operato da ITA Airways, portando a tre le frequenze giornaliere verso il capoluogo lombardo. La rotta ripristinata, "scippata" poco meno di dieci anni fa - quando ad operare era Alitalia - in favore di Lamezia, prevede una partenza alle ore 06:15 da Reggio con arrivo a Milano Linate alle 07:55, e il volo di rientro da Linate con partenza alle ore 21:20, con atterraggio a Reggio Calabria alle 23:05. Questo collegamento aggiuntivo si somma alle altre due rotte già operative della compagnia, fornendo una maggiore flessibilità ai passeggeri e soprattutto venendo incontro alle esigenze di chi viaggia per lavoro, con la possibilità di andare e tornare da Milano in giornata.

L'aggiunta di questo volo mattutino e serale, tuttavia, metterà sotto pressione l'aeroporto nelle prime ore del giorno, con quattro partenze molto ravvicinate: oltre al volo Ita per Milano, decolleranno anche due voli Ryanair per Venezia e Pisa, e un altro volo Ita per Roma Fiumicino. Questa congestione mattutina, così come la necessità di parcheggi notturni per quattro aeromobili, segnala l'urgenza di completare i lavori al parcheggio numero 5 dello scalo, danneggiato da un incidente avvenuto in precedenza.

Ryanair, da parte sua, ha recentemente annunciato l'apertura di una base presso lo stesso aeroporto reggino a partire dal 27 ottobre 2024, introducendo una nuova rotta per Milano Malpensa con voli giornalieri. Questo potenziamento del collegamento con Milano si inserisce in una strategia più ampia della compagnia low-cost, che punta a rendere l'aeroporto di Reggio Calabria un hub per diverse destinazioni nazionali e internazionali, inclusi voli per Bologna, Torino, Venezia e nuove rotte europee come Bruxelles e Parigi.

La "competizione" tra ITA Airways e Ryanair per il traffico aereo da Reggio Calabria a Milano sembra quindi intensificarsi, con entrambe le compagnie che cercano di attrarre viaggiatori offrendo voli frequenti. Mentre ITA Airways risponde potenziando i collegamenti con Linate, Ryanair si concentra su Malpensa, offrendo tariffe - si spera - vantaggiose e aumentando la disponibilità di voli, consolidando la propria presenza nello scalo calabrese.

Questa competizione tra vettori potrebbe segnare una nuova fase di rilancio per l’aeroporto dello Stretto, che negli ultimi anni ha affrontato difficoltà legate a limitate connessioni e alla concorrenza con l'aeroporto di Lamezia Terme. Tuttavia, la crescente offerta di voli da parte di entrambe le compagnie aeree sembra destinata a portare benefici concreti ai viaggiatori e all’economia locale, aumentando l’accessibilità e la connettività della regione.