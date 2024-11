L'uomo, 28 anni, viaggiava in sella alla sua motocicletta che è andata a scontrarsi con un'automobile e poi con atri due veicoli

PARMA - Era nato e cresciuto a Crotone, ma lavorava a Parma da 4 anni nella squadra volanti della Questura della città emiliana. E' deceduto stamani in un pauroso incidente stradale avvenuto alle 6,30 alle porte di Parma. L'agente stava andando al lavoro in sella alla sua Yamaha. Prima lo scontro con una Opel Corsa che ha impattato con una Fiat Panda finendo la corsa contro un autocarro in sosta in un parcheggio. L'agente di polizia è stato sbalzato a lato della strada finendo contro l Fiat e poi il camion. Il 28enne è stato soccorso dai due automobilisti coinvolti nel sinistro che hanno allertato il 118. Trasportato all'ospedale Maggiore di Parma e ricoverato nel reparto di rianimazione l'uomo è deceduto dopo pochi minuti. La motocicletta su cui viaggiava l'agente, le due auto e camion rimasti coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La polizia municipale ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.