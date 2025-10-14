Si è insediato ieri il nuovo dirigente del commissariato di Pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano, Raffaele Francesco Iasi, primo dirigente della Polizia di Stato.

Originario di Lecce, 53 anni, Iasi arriva dalla Questura di Bergamo, dove ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università di Catania, è entrato in Polizia nel 1999, iniziando la carriera alla Questura di Milano.

Nel corso del tempo ha ricoperto numerosi incarichi: vice dirigente della Squadra Mobile di Modena, responsabile dell’Ufficio del Personale, dell’Ufficio Tecnico Logistico e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Successivamente ha diretto l’Ufficio Corsi alla Scuola Allievi Agenti di Campobasso e, in seguito, la Squadra Mobile della stessa città, dove ha condotto importanti operazioni di Polizia Giudiziaria.

Dopo esperienze alla Questura di Lecce e poi a Latina, dove ha guidato il Commissariato di Fondi, è stato promosso primo dirigente nel 2024, assumendo la guida della Divisione Pasi della Questura di Bergamo.