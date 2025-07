Sabato 19 luglio l’istituto ospiterà una seduta della Commissione di settore della Conferenza delle Regioni, nell’ambito del “Vinitaly and the City: Calabria in Wine”. Il direttore Demma: «Importante occasione di visibilità»

Nella mattinata di sabato 19 luglio, il Museo archeologico nazionale della Sibaritide ospiterà nella sua sala conferenze una seduta della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sotto la presidenza di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. A darne notizia è lo stesso Museo tramite una nota stampa.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione “Vinitaly and the City: Calabria in Wine”, promossa dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Calabria, e realizzata proprio nei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

La proposta di tenere i lavori al Museo è stata avanzata dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che – spiega la nota – «ha fortemente voluto valorizzare il legame tra identità territoriale, cultura e filiere produttive di eccellenza».

Alla riunione della Commissione, che riunisce gli assessori regionali competenti in materia di agricoltura, agroalimentare, foreste e pesca, parteciperanno le Regioni: Calabria, Veneto, Toscana, Basilicata, Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Campania.

La Commissione Politiche Agricole è uno degli organi tematici della Conferenza delle Regioni e ha il compito di:

– elaborare proposte in materia di Politica Agricola Comune (PAC), sviluppo rurale, agricoltura biologica e sostenibilità;

– promuovere l’armonizzazione delle politiche agricole tra le Regioni;

– tutelare gli interessi regionali nelle sedi istituzionali, anche a livello europeo;

– supportare l’attuazione delle politiche e dei fondi europei nel settore primario.

In apertura dei lavori, è previsto un intervento di saluto del direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma, che ha così commentato: «Ospitare un evento istituzionale di tale rilievo rappresenta per l’Istituto che ho l’onore di dirigere un’importante occasione di visibilità e riconoscimento, nonché un segno tangibile di attenzione verso il valore culturale e simbolico del Parco archeologico di Sibari e del suo Museo. Ringrazio il signor ministro per l’onore concesso, e l’assessore Gallo per aver voluto che il nostro Museo rappresentasse la cultura dell’intera regione in una simile, prestigiosa occasione».

L’incontro si propone come momento di confronto e di condivisione istituzionale su temi strategici per il futuro del settore agricolo, in un contesto di alto valore culturale e simbolico che unisce il patrimonio storico della Magna Grecia alle sfide contemporanee dello sviluppo rurale.