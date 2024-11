“La provincia buona e bella” si presenta nel week end alla fiera di Vita in Campagna a Brescia

“Vita in Campagna” presso la fiera di Montichiari a Brescia è l’evento fieristico più atteso dagli appassionati di agricoltura, ruralità e tipicità del Nord est italiano. Più di trentamila visitatori ogni anno partecipano ai numerosi eventi organizzati dalla fiera, acquistano e degustano le tipicità regionali di eccellenza anche nell’ambito del contestuale “Salone di Origine” tutto all’insegna dei prodotti identitari e dell’agriturismo. Un evento fieristico in cui il meglio della ruralità italiana e dell’agricoltura familiare viene valorizzato con esposizioni, degustazioni continue ed eventi didattici che esaltano la multifunzionalità in agricoltura.

Ed al Salone di Origine, dal 21 al 23 marzo, saranno protagonisti i prodotti reggini grazie all’assessorato all’agricoltura della Provincia di Reggio Calabria, che si presenta nuovamente con il brand “Reggio Calabria, la Provincia buona e bella – Paesaggi ricchi di sapore” ed i marchi collettivi “Reggio Calabria, provincia enoica”, “Reggio Calabria, l’olio dei giganti”, “Bergamottoday.it”. “Le aziende che partecipano con la Provincia al Salone di Origine, realizzano prodotti di alta qualità e sono rappresentative di tutto il territorio” sostiene l’assessore al ramo Gaetano Rao. “Il 2014 è l’Anno internazionale dell’agricoltura familiare promosso dall’ONU e dalla FAO e la Provincia di Reggio Calabria ha aderito pienamente – continua Rao – con tutta una serie di iniziative tra le quali la partecipazione a fiere specifiche come la Biennale del Gusto di Venezia dello scorso anno e l’importante evento del SOL&Agrifood di Verona ad aprile al quale le aziende reggine parteciperanno quest’anno ancora più numerose“. Al Salone di Origine i prodotti aspromontani, le produzioni del versante jonico e del versante tirrenico reggino potranno essere degustati e acquistati e soprattutto conosciuti da buyer e ristoratori.

Alle 13,00 di venerdì, il primo giorno di fiera, infatti è previsto presso l’”Area incontri e corsi” del Padiglione 8 proprio la presentazione collettiva con degustazione dei prodotti della “Provincia bella e buona” : i salumi, il vino, i prodotti al peperoncino, i succhi e le confetture biologiche, le conserve, i prodotti della filiera del bergamotto e degli agrumi, i liquori della tradizione. Il dirigente del Settore agricoltura della Provincia, Luigi Rubino afferma che “il paniere dei prodotti identitari reggini ottiene successo crescente ed è apprezzato ovunque: alla fiera Biennale del Gusto di Venezia le aziende partecipanti hanno ottenuto contatti importanti ed alcune sono state selezionate da marchi nazionali importanti. Lo stesso dicasi ber il recente Bergamotto Day organizzato a Milano”. Prosegue dunque l’opera di valorizzazione concreta dell’Assessorato all’agricoltura della provincia di Reggio Calabria i cui prodotti diventano fattore di attrazione per il turismo rurale di qualità.