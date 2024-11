In una lettera la madre di una piccola paziente ringrazia tutto il personale del reparto di pediatria dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro raccontando l’esperienza positiva vissuta all’interno delle corsie ospedaliere

«Quando si entra in un ambiente ospedaliero si avverte inevitabilmente un grosso senso di impotenza accompagnato da tante altre emozioni quali il timore, la solitudine, lo sconforto e la rabbia. Entrando però nella vostra struttura il bambino e l’adulto si spogliano di queste sensazioni perché i colori vivaci, i disegni dei personaggi di cartoni animati sulle pareti, le decorazioni sul soffitto, i giochi, gli accessori come i lavandini, il water e il bidet a misura di bambino, mettono i pazienti nelle condizioni di sentirsi a proprio agio, come a casa».

Sono queste le parole di Valentina Manna, madre di una piccola paziente che in una lettera ringrazia tutto il personale medico e infermieristico del reparto di pediatria dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

«La vostra è una missione giornaliera che va oltre i pregiudizi della gente ed annulla la diffidenza con la preparazioni e la professionalità. E di questa esperienza positiva io voglio parlare a gran voce per dire che al Sud non esiste solo la malasanità, ma anche tanti casi di diagnosi tempestive e corrette, cure attente e meticolose di equipe di medici competenti e di infermieri gentili e pazienti, che quotidianamente si trovano ad affrontare il malumore di bambini ormai provati e la preoccupazione di genitori ansiosi. Concludo con un semplice ma ricchissimo grazie a tutti coloro che con una carezza, un sorriso o anche semplicemente con una risposta pronta, data in un momento di sconforto hanno contribuito a rendere questa spiacevole parentesi della vita di Alice una prova dalla quale si esce vittoriosi e grati».