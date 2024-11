A meno di una settimana dall’avvio dei saldi, in partenza dal 5 luglio, il Codacons annuncia un calo di vendite del -8% rispetto al 2013

CALABRIA - A pochi giorni dall’avvio dei saldi di fine stagione, scatta l’allarme del Codacons che teme un nuovo record nel calo degli acquisti da parte dei calabresi. Le stime ufficiali fornite dall’associazione che tutela il consumatore non lasciano affatto tranquilli. Si parla di un 8% di vendite in meno, dato estremamente negativo se si pensa alle forti riduzioni di spesa effettuati già negli anni scorsi dalle famiglie. Per colpa della sfavorevole congiuntura, ancora una volta i cittadini tireranno la cinghia. Dunque, gli acquisti verranno limitati all’indispensabile, con ripercussioni inevitabili sui commercianti. Stando alle previsioni del Codacons lo scontrino medio quest’anno non supererà i 65 euro di importo. La contrazione, pero', "sara' piu' contenuta rispetto agli anni passati, grazie al bonus da 80 euro in busta paga introdotto dal Governo Renzi". Meno di una famiglia su due (il 45% circa), dunque, approfitterà dei saldi per fare qualche acquisto, prestando molta piu' attenzione degli anni passati al fattore prezzo e confrontando i listini dei vari negozi prima di effettuare compere. Codacons fa notare che se nel 2008 la spesa complessiva delle famiglie durante gli sconti estivi di fine stagione era stata di circa 4 miliardi di euro, quest'anno si attestera' attorno a 1,8 miliardi di euro, ben 2,2 miliardi di euro in meno spesi durante i saldi in soli 6 anni.

I CONSIGLI UTILI - Codacons diffonde i consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante i saldi, tra cui: conservare sempre lo scontrino, perche' i capi in svendita si possono cambiare, se presentano un difetto; la merce posta in vendita sotto la voce "saldo" deve essere l'avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino; diffidare degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi; non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato.