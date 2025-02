Si è svolta, oggi, in Duomo a Milano la celebrazione eucaristica durante la quale ha ricevuto l'ordinazione episcopale monsignor Alberto Torriani, scelto lo scorso 11 dicembre da Papa Francesco come arcivescovo della diocesi di Crotone-Santa Severina, in cui il presule farà il suo ingresso ufficiale il prossimo 30 marzo.

A presiedere la celebrazione è stato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, affiancato dai vescovi con-consacranti Michele Di Tolve, vescovo ausiliare di Roma e rettore del Pontificio seminario romano maggiore, e Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia meridionale, già vescovo ausiliare a Milano. Sull'altare anche altri venti presuli, dieci dei quali provenienti dalla varie diocesi della Calabria.

Delpini ha così definito la missione del vescovo: «Colui che riconosce Gesù e aiuta i fratelli e le sorelle a riconoscerlo». Prima della benedizione finale, Torriani ha letto un commosso messaggio di ringraziamento: «Grazie al Santo Padre, soprattutto in questi giorni di apprensione per la sua salute: in lui vedo l'uomo di Dio e nei suoi gesti la conseguenza della sua appartenenza a Dio. Ci basta questo per essere bravi preti, bravi vescovi o semplicemente uomini e donne capaci di desiderio».