La scelta del Pontefice resa nota in un bollettino della sala stampa della Santa Sede. Quarantasette anni, milanese, è stato rettore del Collegio Arcivescovile San Carlo di Milano

Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Crotone-Santa Severina il reverendo Alberto Torriani, del clero dell'Arcidiocesi Metropolitana di Milano, finora rettore del Collegio San Carlo di Milano. Lo rende noto un Bollettino della sala stampa della Santa Sede. Monsignor Alberto Torriani è nato il 3 novembre 1971 a Bollate, in provincia e Arcidiocesi di Milano.

Entrato nel Seminario Arcivescovile di Milano, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia. È stato ordinato presbitero per l'Arcidiocesi di Milano il 10 giugno 2000. Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale di San Biagio, assistente e vice preside della Scuola parrocchiale San Biagio a Monza (2000-2011); vicario per la Pastorale giovanile della comunità pastorale "Ascensione" (2003-2011); membro del Consiglio Presbiterale diocesano (2010-2011); rettore del Collegio Rotondi a Gorla Minore (2011-2016). Dal 2016 al 2017 è stato pro rettore del Collegio Arcivescovile San Carlo di Milano, e dal 2017 ne è il rettore.