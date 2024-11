Un gesto per testimoniare «attenzione verso il mondo del lavoro». Questo pomeriggio la cerimonia di insediamento del presule che prende il posto di monsignor Milito

Un «segno di attenzione verso il mondo del lavoro», e così la prima tappa del nuovo vescovo della diocesi di Oppido Mamertina - Palmi è il porto di Gioia Tauro. Monsignor Giuseppe Alberti - che si insedierà questo pomeriggio, prendendo il posto di Francesco Milito - stamane si è recato, in forma privata, nello scalo dove ha incontrato dirigenti e una rappresentanza dei portuali.

Tra la mattinata e il primo pomeriggio poi una serie di altri appuntamenti per Alberti, chiamato da papa Francesco a guidare la diocesi reggina e ordinato vescovo a Padova lo scorso novembre. In particolare, alla 11 alla Casa del laicato di Gioia Tauro ha salutato i sindaci e le autorità del territorio. Poi, alle 15 l'incontro a Castellace con gli ospiti della Casa per malati di Aids.

Alle 16 il nei vescovo verrà accolto dal sindaco di Oppido Mamertina all’ingresso della città per i saluti istituzionali. La cerimonia proseguirà alle 16.45 con un breve corteo che attraverserà le vie della città fino ad arrivare alla Cattedrale, dove alle 17 inizierà la solenne celebrazione di insediamento.