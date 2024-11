Presentate questa mattina tutte le novità del nuovo anno accademico

Studiare all'Unical conviene. Da quest'anno infatti sono state innalzate le soglie per l'accesso ai benefici del diritto allo studio adeguando l'università della Calabria agli altri atenei Italiani, dove fino allo scorso anno molti studenti erano, forse, anche costretti ad iscriversi perchè più convenienti dell'Ateneo cosentino. Questa è soltanto una delle novità presentate questa mattina in conferenza stampa moderata dal responsabile dell'UOC Relazioni esterne e Comunicazione Francesco Kostner, alla quale sono intervenuti il rettore, Gino Mirocle Crisci, il Prorettore al Centro residenziale, Luigino Filice, il delegato alla Didattica, Francesco Scarcello, e il responsabile dell'UOC Servizi didattici e formazione post-laurea Gianfranca Russo.



All'offerta formativa si andranno ad aggiungere altri corsi di laurea, tre magistrali in Gestione e Conservazione dei Documenti digitali, Biotecnologie per la salute ed un corso di laurea magistrale interamente in lingua inglese su Finance and insurance, oltre ad una nuova laurea abilitante a ciclo unico, in Restauro di Beni Culturali. Ma le novità riguardano soprattutto il diritto allo studio e le tasse e i contributi; nel primo caso molti studenti potranno studiare beneficiando di esonero delle tasse e nel primo anno, se aventi diritto, potranno accedere gratuitamente alla palestra del CUS. Infine i familiari che avranno più figli iscritti pagheranno, dal secondo figlio in poi, il 50% del contributo universitario dovuto.

Fiorenza Gonzales