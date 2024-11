Il medico, siciliano d’origine ma calabrese d’adozione, ha creato una Fondazione che opera quotidianamente e gratuitamente per la lotta alle cause di infertilità, specie maschile. La premiazione a Roma

Il medico Marco Serrao ha ottenuto il prestigioso "Special Awards 2024”. L’urologo, siciliano d’origine ma calabrese d’adozione, è ritenuto «un’eccellenza in ambito sanitario e sociale». La cerimonia si è tenuta nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, Roma. In questa cornice si è svolta la premiazione dell’ottava edizione del Premio “Donna d’autore”, organizzato e promosso da Aide Nettuno ets, (Associazione indipendente donne europee), presieduto da Anna Silvia Angelini, ideatrice e organizzatrice. L’appuntamento è stato condotto dalla giornalista Rai Vittoriana Abate.

Serrao con la sua fondazione Totò Morgana, nata nel 2016, offre consigli e consulenze agli uomini prevalentemente di età compresa tra i 15 e i 35 anni mettendo al centro la solidarietà e la prevenzione uro-andrologica. «La Fondazione– specificano i promotori del Premio - opera quotidianamente e gratuitamente per la lotta alle cause di infertilità - specie maschile, in costante aumento - mediante il prezioso strumento della prevenzione. Opera, dunque, per la vita, di cui le donne sono l'inno più bello».

Grande emozione per il medico: «Sono cresciuto con tre donne e da esse ho imparato il valore più importante: la tutela della famiglia e dei principi che la sorreggono», ha brevemente commentato a margine della premiazione.