S’intitola “la scuola in genere”. E’ il progetto Pon realizzato dall’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina, diretto da Maria Salvia, contro l’intolleranza e l’esclusione.

VIBO MARINA - Educare al rispetto dell’altro. Comprendere la differenza tra genere e sesso. Abbattere i preconcetti, gli stereotipi, per costruire uomini e donne migliori. E quale migliore luogo della scuola per parlarne. All’Amerigo Vespucci di Vibo Marina diretto dalla dirigente scolastica Maria Salvia (nella foto), l’atto finale del progetto “La scuola in genere” finanziato con fondi PON. Il percorso ha coinvolto una trentina di alunni dell’istituto comprensivo statale che hanno realizzato una mostra fotografica presentata nel corso di una manifestazione conclusiva del progetto. Tutor ed esperti, attraverso la proiezione di alcuni filmati, hanno fatto notare come alcuni spot piuttosto che video musicali, contengano messaggi discriminanti sia per l’uomo che per la donna. Come evitare di cadere in questa rete di pregiudizi? Cambiando prospettiva. Ed ecco che il simbolo del progetto sono un paio di occhiali da indossare ogni volta che si vuole guardare il mondo da una prospettiva diversa.