"Un pomeriggio intenso, di confronto e racconto di buone pratiche, ma soprattutto di coraggio, volontà, visioni e progetti, di Calabria autentica" ha scritto Fili Meridiani in merito all'incontro di ieri, organizzato presso la Sala Consiliare del Comune di Mesoraca. In quella occasione Roberto Tesoriere ha potuto affermare la propria idea di innovazione nella tradizione presentando la nuova latta "Don Peppino" della sua azienda Agricoltura Bio. "Un prodotto - come scrive Fili Meridiani - che parla di storia, di famiglia, di radici, di bellezza, di territorio". Tantissime le persone presenti di tutto il marchesato di Crotone, tante le imprese agricole della zona.

Ad inaugurare la serie, che andrà avanti negli anni, degli Ambasciatori di Calabria sono stati scelti Franco Laratta, esperto di agricoltura, già parlamentare, giornalista de LaC, il notissimo imprenditore Stefano Caccavari del Mulinum di San Floro, Noemi Spinetti, influencer di successo molto impegnata nel promuovere la Calabria e Antonio Giglio Verga di @terminogrossocantina. Ha coordinato la manifestazione Ursula Basta di Fili Meridiani, associazione molto attiva per far conoscere le bellezze naturali, la storia e la cultura della Calabria. Una bella e riuscita iniziativa dell’Agricoltura bio Tesoriere di Mesoraca, con il giovane Roberto Tesoriere, che dopo la laurea alla Sapienza e dopo l’avvio di un’attività lavorativa nella Capitale, ha deciso di rientrare in Calabria per occuparsi della storica azienda di famiglia.

Un evento che ha regalo molti spunti interessanti, tante riflessioni e tanta positività: il seme è stato lanciato, molto probabilmente “Ambasciatori di Calabria” avrà un seguito e diventerà un vero e proprio movimento. Come dice Stefano Caccavari “..e se le persone che vivono in un territorio non fanno nulla per difenderlo, il territorio è destinato a scomparire”..». Alla manifestazione hanno preso parte alcuni sindaci della zona, ovviamente il sindaco e l’amministrazione comunale di Mesoraca.