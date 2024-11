La loro permanenza viene costantemente monitorata dal personale dell'Ente gestore “Amici della Terra”, utilizzando i dovuti accorgimenti e le attrezzature ottiche adeguate per non disturbare

Hanno scelto ancora una volta la Calabria come area di svernamento. Come già accaduto per i due inverni precedenti, alcuni esemplari di cicogna bianca sono stati avvistati nei pressi della Riserva naturale del lago di Tarsia.

Inizialmente ritenuta inusuale ed inaspettata, la presenza dei volatili, che svernano solitamente nell'Africa sub-sahariana, è divenuta un appuntamento consolidato.

Gli esemplari avvistati sono in totale cinque, di cui due inanellati. La loro permanenza viene costantemente monitorata dal personale dell'Ente gestore (Amici della Terra), utilizzando i dovuti accorgimenti e le attrezzature ottiche adeguate per non arrecare disturbo.

Dai controlli è emerso che l'inanellamento dei due esemplari è avvenuto in Svezia (uno nel 2010 e l'altro nel 2015) e che ancora prima di essere avvistati in Calabria sono stati segnalati nel mese di ottobre in Slovacchia. Avrebbero compiuto un percorso di circa 1800 chilometri.