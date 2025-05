Ancora una volta dalla parte della ricerca. Il gruppo editoriale Diemmecom ed il network LaC confermano la loro sensibilità e la loro concretezza nel sostenere importanti progetti scientifici e di sviluppo per il bene della società. A darne conferma è stata l'edizione 2025 del "Gran Galà della Ricerca", organizzato dall’Università "Magna Graecia" di Catanzaro e svoltosi recentemente nella suggestiva cornice del teatro Politeama del capoluogo regionale.

Al "Gran galà della ricerca" organizzato dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro il contributo del nostro network all’evento.

Progetti di ricerca

Un evento che si è caratterizzato per la premiazione di quattro progetti di ricerca, tra i ventidue presentati dai quattro dipartimenti dell'università. Premiato nella stessa occasione il brevetto di un farmaco per il trattamento della osteosarcopenia. Assegnato inoltre un riconoscimento alla tesi più social, ovvero quella che ha ottenuto più interazioni sui canali dell'università.

Novità per l’edizione 2025, la valutazione di tredici progetti che i ricercatori della "Magna Grecia" hanno condotto insieme ad alcuni istituti comprensivi della provincia catanzarese. A salire sul gradino più alto del podio è stato l’Istituto "Bruno Chimirri". È spettato al pubblico del "Politeama" decretare i vincitori delle varie categorie.

Nel corso della serata è stato sottolineato l'impegno del gruppo editoriale Diemmecom che, attraverso una cena di beneficenza ospitata al "Riva Restaurant" di Falerna in collaborazione con l’imprenditore Roberto Gallo, è riuscita a raccogliere circa seimila euro, distribuiti tra i premi assegnati durante l'evento.

Ricerca, scuola e università

«La ricerca, la scuola e l’università: il nostro impegno per il futuro. Questi gli obiettivi di Diemmecom che con LaC è da tempo in prima linea per favorire e sostenere le migliori energie impegnate in questo campo - commenta il direttore responsabile di LaC News24 Franco Laratta - Il nostro sforzo è da sempre essenzialmente destinato ai giovani, agli studenti, agli universitari e ai ricercatori, ai docenti e agli insegnanti, a tutti quelli che hanno nelle loro mani il futuro della nostra società. Perché dove c’è il futuro ci siamo noi».

La serata presentata da Donatella Soluri e dal giornalista del network LaC Salvatore Bruno, è stata introdotta dai saluti del magnifico rettore Giovanni Cuda, del direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche Arturo Pujia e del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Ad intervenire anche il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Pietro Falbo e la direttrice dell’Ufficio scolastico di Catanzaro Concetta Gullì.