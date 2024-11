La prima radiovisione calabrese visibile sul canale 17 e ascoltabile in dab radio sarà presente in diretta dalle 19 per dare spazio a musica, informazione e intrattenimento

Scegliere non è soltanto una possibilità. È a volte anche un imperativo morale. Decidere da che parte stare per dare non solo una direzione al proprio futuro ma anche al destino collettivo di una società. Il secondo appuntamento di Link - Orgoglio e Pregiudizio, programmato per il 3 agosto alle 21 nell'area portuale di Vibo Marina, ruoterà proprio attorno al tema delle "scelte". Sarà un'occasione per immaginare la Calabria del domani sgombrando il campo dalle indecisioni e dai rimandi. Perché, ora più che mai, è tempo di puntare su un obiettivo, una ragione, una visione. È tempo delle idee che diventano azioni, consapevoli che ad attendere passivamente il futuro si rischia alla fine di perderlo.

L'evento promosso da Diemmecom - Pubbliemme - Network LaC - ViaCondotti21 a Vibo Marina avrà come protagonisti del primo talk, moderato dal direttore editoriale Alessandro Russo, il co-fondatore e presidente del gruppo cooperativo Goel Vincenzo Linarello, il presidente della Pontifica Accademia di Teologia e vescovo emerito di Noto mons. Antonio Staglianò, il presidente del network LaC Domenico Maduli e il direttore generale Maria Grazia Falduto.

Nel corso della serata, il procuratore Nicola Gratteri affronterà, assieme al direttore strategico Paola Bottero, alcuni temi tratti dal libro "Fuori dai confini" scritto dallo stesso magistrato insieme ad Antonio Nicaso. Ad arricchire la manifestazione sarà inoltre la presenza dell'attore di “Mare Fuori” Nicolò Galasso, del coro dell’Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci e dei Kalavrìa.

Pronti ad accendersi, per raccontare l'evento, sono anche i microfoni di LaC OnAir. La prima radiovisione calabrese visibile sul canale 17 e ascoltabile in dab radio sarà presente in diretta da Vibo Marina per dare spazio alla musica, all'informazione e all'intrattenimento. A partire dalle ore 19 gli speaker seguiranno il secondo appuntamento di Link 2023 e i vari momenti in cui si articolerà il programma di iniziative.

Per rimanere sul tema "scelte", è il caso di sottolineare che LaC OnAir è l'espressione concreta di una decisione chiara, intraprendente, coraggiosa, presa dal gruppo Diemmecom: investire in Calabria per offrire spazi e opportunità. Il nuovo canale, che unisce il linguaggio della radio a quello della tv e che contamina entrambi vicendevolmente fino a diventare radiovisione, oltre a rappresentare una scelta editoriale innovativa è anzitutto un atto di amore per la Calabria e i Calabresi riservato dal gruppo Diemmecom, dal suo presidente Domenico Maduli e dal direttore generale Maria Grazia Falduto.

Sotto la direzione artistica di Domenico Milani e giornalistica di Enrico De Girolamo, da ormai diverse settimane hanno preso il via sul canale 17, in dab radio, sulle app, sul web e in alcune ore in contemporanea sul canale 11 di LaC Tv i primi format del mattino (Edicola OnAir e Open Space) e i programmi serali (AperiTime e (La Banda degli OnAir). Ad intervallare la programmazione del canale radiovisivo si inseriscono inoltre le numerose edizioni del giornale orario che, al cambio di ogni ora, aggiornano gli utenti sui fatti e gli eventi principali avvenuti in Calabria. Insomma, un nuovo punto di osservazione sulla regione. Una voce che si aggiunge al coro del network LaC per dare più spazio alla Calabria, alle sue ambizioni e alle sue scelte.