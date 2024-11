Giornata catanzarese per l’inviato di Striscia la Notizia che ha approfittato dell’occasione anche per una passeggiata sul lungomare del quartiere catanzarese elogiandone la bellezza

Una giornata catanzarese per l'inviato di Striscia la notizia, Luca Abete. In trasferta nel capoluogo di Regione perché invitato a parlare di legalità al congresso regionale del Coisp, il giornalista non si è lasciata sfuggire l'occasione di una passeggiata sul lungomare del quartiere marinaro elogiandone la bellezza. Più tardi all'interno dell'auditorium del liceo psicopedagogico Fermi di Lido ha parlato di legalità agli studenti presenti.