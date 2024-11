Giovedì 15 agosto sarà possibile fare la spesa in molti punti vendita delle principali catene di supermercati in tutta Italia. Ma la scelta di tenere aperte le porte durante la festività continua a generare un acceso dibattito

In Italia, Ferragosto rappresenta una delle festività più importanti, radicata nella cultura e tradizione del paese. Ogni anno, il 15 agosto, milioni di italiani si prendono una pausa per godersi un giorno di riposo, viaggi o attività all'aperto. Tuttavia, negli ultimi anni, un crescente numero di supermercati e negozi ha scelto di rimanere aperto durante questa giornata, scatenando un acceso dibattito che coinvolge i sindacati e l’opinione pubblica.

Per i consumatori, i supermercati aperti a Ferragosto offrono la possibilità di acquistare prodotti freschi all'ultimo minuto, completare la spesa dimenticata o semplicemente approfittare del tempo libero per fare acquisti con meno affollamento. Questa flessibilità è particolarmente apprezzata da coloro che hanno impegni imprevisti o non hanno avuto modo di fare la spesa nei giorni precedenti.

Dal punto di vista dei supermercati, rimanere aperti in una giornata festiva come Ferragosto può essere una mossa strategica per aumentare le vendite e fidelizzare i clienti. Nonostante i costi aggiuntivi per il personale e l’operatività, la domanda dei consumatori in queste giornate può giustificare l’apertura, specialmente in aree turistiche dove l’affluenza di visitatori è alta.

Supermercati aperti a Ferragosto: la lista completa con gli orari

Aldi

Apertura festiva con un orario diverso da quello infrasettimanale (l'apertura e la chiusura sono spesso posticipate). Sul loro sito sono presenti informazioni dettagliate.

Conad

Apertura confermata per molti punti vendita da Nord a Sud, inclusi Milano, Napoli, Torino, Bari e Catania. Gli orari specifici possono essere consultati sulla mappa online dei punti vendita Conad.

Pam Panorama

Orario continuato dalle 9:00 alle 21:00 in diversi punti vendita, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano. Gli orari di ogni punto vendita possono essere verificati sul sito Pam Panorama.

Carrefour

Apertura sia al mattino che al pomeriggio, ma gli orari potrebbero subire variazioni, che si possono controllare sul sito del Carrefour.

Lidl

Aperture speciali con orario ridotto o di mezza giornata fino alle 13:00. Gli orari esatti di ogni punto vendita sono disponibili sul sito Lidl.

Eurospin

Apertura straordinaria con orario ridotto o continuato. Per verificare gli orari, consultare il sito Eurospin.

Despar Eurospar

Apertura straordinaria in vari punti vendita. Per informazioni sugli orari dettagliati di ogni sede, è sufficiente controllare il sito Md

Molti punti vendita apriranno, soprattutto nella fascia mattutina. Ma anche in questo caso gli orari esatti sono disponibili sul sito Md.

Le segreterie regionali unitarie Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Calabria proclamano lo sciopero per il 15 agosto

Dall'altro lato, il sindacato e i difensori dei diritti dei lavoratori sottolineano l'importanza del riposo festivo e denunciano le pressioni sulle maestranze costrette a lavorare durante le festività. Secondo loro, il diritto al riposo è un principio fondamentale che non può essere sacrificato sull'altare della convenienza. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Calabria hanno espresso forte preoccupazione riguardo a questa tendenza, sostenendo che l'apertura dei supermercati a Ferragosto leda i diritti dei lavoratori, i quali dovrebbero avere il diritto di riposare durante le festività nazionali. Secondo loro, il trend di tenere aperti i negozi anche durante le festività risponde solo a logiche di profitto, mettendo sotto pressione i dipendenti che non possono godere di un giorno di riposo come il resto della popolazione. Per queste ragioni le segreterie regionali unitarie della Calabria hanno proclamato per il giorno di Ferragosto un'intera giornata di sciopero del settore commerciale in Calabria.