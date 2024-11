Un nuovo modo di raccontare ciò che ci circonda, un altro tassello dell'informazione targata Diemmecom messa a disposizione dei calabresi per conoscere storie, approfondire fatti di cronaca o retroscena dei palazzi del potere.

Da oggi su LaC News24 un nuovo strumento a disposizione dei lettori e di chi vuole informazione e approfondimenti di qualità: si tratta dei podcast, che saranno curati dalla redazione online di LaC News24 e saranno disponibili al pubblico sul sito www.lacnews24.it e sulle maggiori piattaforme di streaming online come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast.

Storie, approfondimenti e analisi: i podcast di LaC News24

Un piano editoriale ampio, quello messo in campo dal gruppo, con un'offerta che andrà arricchendosi nelle prossime settimane ed alternerà contenuti freschi e strettamente legati all'attualità a momenti di analisi, approfondimento e inchieste su alcuni dei dossier più scottanti della regione.

Non mancheranno, inoltre, le belle storie ed i racconti positivi, frammenti di una Calabria che vuole cambiare la narrazione di una terra arida e maledetta, portando speranza e aria fresca nel panorama informativo regionale.

Sono attualmente in onda tre prodotti. Il primo, Mammasantissima, è l'estratto dei contenuti più interessanti della fortunata produzione Diemmecom, post prodotti e modificati sotto forma di podcast. Il secondo, LaC Dossier, è lo spazio dedicato all'approfondimento ed ai temi più controversi della nostra regione, capitoli di storie che nessuno ha ancora voluto o saputo approfondire. Spazio inoltre a Primi Piani, il podcast che racconta percorsi di vita e di redenzione, storie di riscatto e di sacrificio.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE TUTTI I NOSTRI PODCAST

L'editore Domenico Maduli: «Sempre più contenuti multimediali a disposizione dei nostri lettori»

Tanti i contenuti che arriveranno nelle prossime settimane, nel segno di un progetto che vuole allargare ancora di più gli orizzonti della società editoriale Diemmecom. Ci sarà spazio per l’approfondimento, per racconti tematici, per storie di vita e di riscatto e anche per racconti di sport, un progetto che crescerà accogliendo tanti contributi anche dall’esterno del network: «La nostra filosofia è quella di alzare sempre più l’asticella, proponendo ai nostri lettori contenuti di qualità e un’informazione sempre più completa. Dalle tv alle app, dall’audiolettura all’interno dei nostri articoli alla piattaforma on demand per rivedere i nostri contenuti, in questi anni abbiamo sempre lavorato al servizio dell’utente: oggi introduciamo un nuovo prodotto, i podcast, che ci consentiranno di costruire un’offerta sempre più completa a disposizione di chi voglia approfondire i grandi temi del nostro territorio e non solo. È una nuova emozionante sfida, un prodotto che aggiunge un tassello importante al nostro network e che va nell’ottica del continuo sforzo per rendere i nostri prodotti sempre più accessibili, andando incontro alle nuove generazioni che apprezzano i nostri contenuti e che chiedono modalità di fruizione sempre diverse e innovative. Questo è solo uno dei tanti progetti di sperimentazione che nei prossimi mesi ci vedranno impegnati e che sperimenteremo insieme a tutti voi, con una sola missione: essere sempre di più al servizio dei nostri lettori e delle notizie».