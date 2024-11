Arrestato un idraulico a Palizzi. Deteneva abusivamente due pistole e 3 fucili. Trovate anche munizioni, polvere da sparo e droga

PALIZZI (RC) - Due pistole, tre fucili, circa duecento cartucce, polvere da sparo e droga, sono state sequestrate dai carabinieri di Palizzi Marina e Palizzi Superiore, in collaborazione con militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" e di unità cinofile del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia, che hanno anche arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti Vincenzo Pirino, 57 anni, idraulico forestale, incensurato. Nel corso di una perquisizione in un ovile, i militari hanno trovato, all'interno di due secchi e di un tubo in plastica interrato, 102 cartucce per fucile cal.12, sei cal.16, 65 cartucce per pistola cal. 7.65 e 7 cal. 6.35, 8 cartucce Winchester cal.8, una pistola cal.6.35 con 2 caricatori di cui uno con 7 proiettili inseriti, una pistola cal. 7.65 con due caricatori di cui uno con 6 proiettili inseriti - entrambe con matricola abrasa - un fucile cal.12 anch'esso con matricola abrasa, 384 grammi di polvere da sparo, due buste in cellophane con all'interno 404 e 16 grammi di marijuana essiccata, un bilancino digitale di precisione. Successivamente, in un casolare situato nelle vicinanze sono stati trovati due fucili a retrocarica privi di matricola, due buste in cellophane con 254 e 72 grammi di marijuana essiccata, 15 cartucce per fucile cal. 12 e 17 cal. 16, in buono stato di conservazione. Sulle armi saranno effettuati accertamenti balistici per accertare se siano mai state utilizzati in delitti, e per gli approfondimenti investigativi del caso.