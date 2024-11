Volare dalla Calabria risulta sempre complicato soprattutto per chi deve spostarsi per lavoro. Alessandro è un insegnante di Cosenza fuorisede e a settembre ha provato il brivido di occupare un posto a scuola nella sua città, ma solo per una settimana. La prima campanella era suonata di lunedì, il martedì successivo gli è arrivata la comunicazione del trasferimento. Ha salutato moglie e figlioletta di due anni, chiuso due valigie e caricato tutto in macchina. Destinazione Veneto. Ma purtroppo si è trovato di fronte a una triste realtà: «Ryanair deve smetterla di dividere l’Italia a suo piacimento – afferma -, scegliendo i voli per l’estate ed i voli per l’inverno, noi lavoratori ci siamo tutto l’anno fuori sede. Fino a fine ottobre Lamezia era collegata benissimo con il Veneto (e con Venezia in particolar modo) con voli tutti i giorni della settimana. Dall’1 di novembre sono stati cancellati quella della domenica e del mercoledì, quindi togliendo il volo di domenica, hanno praticamente levato la possibilità di tornare per il week end a casa.

«Per stare con mia moglie mia figlia io scendo il venerdì in aereo e risalgo domenica con il treno il che è un’altra epopea: come minimo devo fare 2 cambi per arrivare a Venezia», continua Alessandro.

Il lungo Purgatorio

L’anno di Purgatorio tocca a tanti professori e maestri che, soprattutto dal Sud, devono stringere i denti spesso pagando mutui e affitti insieme, per mantenere la casa di famiglia e quello dove sono costretti a stare per lavoro, sopportando trasferte e spese extra con la chimera di un posto stabile e indeterminato. Purtroppo per Marco, e per tanti che si trovano in Veneto, la compagnia low cost Ryan Air, ha deciso da due mesi di cancellare i voli diretti da Lamezia Terme. «Per non parlare della situazione dei ragazzi che stanno facendo il TFA sostegno in Calabria, viaggiando dal Veneto… per essere presenti alle lezioni devono scendere il venerdì e risalire il lunedì».

Tratte a singhiozzo

Ryan Air ha comunicato che il volo tornerà disponibile solo dall’1 aprile. «Dobbiamo stringere i denti, lo so, spero di riuscire a riavvicinarmi a casa. Ma nessuno ci rende le cose facili, tutt’altro. Sembra quasi un percorso a ostacoli, fatto per sfinirci».