Il celebre pasticcere, ospite della Regione Calabria, ha parlato del suo amore per la nostra terra e per i prodotti agroalimentari: «A luglio organizzeremo un concorso nazionale sul bergamotto»

Una Calabria dolcissima e di eccellenza quella raccontata dal maestro Iginio Massari nel corso della 28esima edizione di “Artigiano in fiera” a Milano. Il più grande pasticcere d’Italia, ospite della Regione Calabria, ha parlato del suo amore per la nostra terra e per i prodotti agroalimentari.

«Amo moltissimo il peperoncino e tutti i cibi piccanti, trovo che abbiano uno sprint particolare - sottolinea Massari -. Ma il prodotto che più amo è il bergamotto.

Da qualche tempo ho fondato l’Associazione Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), che raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce. Un’associazione importante per la formazione, la diffusione e la promozione della cultura dolciaria. Apei ha in programma un appuntamento di rilievo per la vostra splendida regione: a luglio 2025 organizzeremo un concorso nazionale sul Bergamotto e, se avrà un ottimo successo nelle prime due edizioni, lo farò diventare un campionato mondiale. Amo la Calabria e questo vuole essere un piccolo gesto d’amore per una terra che mi ha dato tanto e che merita tanto».

Nell’occasione, Massari ha anche presentato il suo ultimo libro: “Giorni mesi anni di una vita intensa”. «Non sono stato solo un pasticcere ma anche un atleta, un pugile di buon livello, sono stato prima un povero pirata e poi un emigrato, ho conosciuto principi, re e regine e presidenti della Repubblica. Ho lavorato con artisti incredibili, attori, registi, poeti, pittori di fama internazionale. Ho pubblicato più di 200 libri e scritto la prima enciclopedia mondiale della pasticceria. Ho fatto questo e molto altro e mi piacerebbe raccontarlo perché ho sempre pensato che le nostre esperienze sono un patrimonio utile solo se condiviso».