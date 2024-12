“Artigiano in Fiera”, il più importante evento fieristico internazionale dedicato all’artigianato e alle piccole imprese, si è rivelato anche il giusto palcoscenico per raccontare strategie e visioni future di sviluppo. Nel corso della manifestazione, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì e l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo hanno incontrato le associazioni di categoria per parlare di presente e futuro del comparto calabrese.

Ospiti del talk, Silvano Barbalace, segretario regionale Confartigianato, Carmelo Giordano, segretario generale Casa Artigiani, Paolo Praticò, direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria e Giovanni Cugliari, presidente di Cna Calabria.

«Dobbiamo andare oltre tutte quelle azioni che abbiamo fino ad ora posto in essere - ha sottolineato l’assessore Varì -, le misure incentivanti ci sono state e continueranno a esserci, però dobbiamo pensare anche ad altre azioni di natura immateriale. Dovremmo creare un marchio delle eccellenze artigianali calabresi per fare in modo che i nostri artigiani siano riconoscibili così come dovremmo costituire una carta delle botteghe artigiane storiche. Ci sono tanti artigiani che hanno fatto la storia del nostro territorio che devono essere giustamente identificati e riconosciuti nel resto del mondo».

Dello stesso parere anche l’assessore Gallo, che aggiunge: «Ci sono tutte le condizioni per sostenere e continuare a promuovere il comparto dell’artigianato calabrese. Stiamo andando nella giusta direzione e i numeri ci danno ragione. Attraverso un sostegno di natura strutturale ma anche una comunicazione mirata, la Calabria deve potersi raccontare ancora e ancora in maniera orgogliosa, declinandosi in modo diverso. Una regione al passo con i calabresi».