È stato rinnovato il Consiglio direttivo di Legambiente Calabria, al termine dell’Assemblea regionale dei soci che si è tenuta, domenica scorsa, a Lamezia Terme. Dopo un’intesa giornata carica di spunti e di nuove sfide per il futuro insieme ai rappresentanti dei circoli, sono stati eletti, all'unanimità, Catia Viscomi, Luigi Concio, Evelina Viola, Filippo Toscano e Carlo Gaglianone. Invitati permanenti ai lavori del Consiglio, Stefania Rotella e Vincenzo Sicilia anche in vista della futura strutturazione dell'organismo su focus tematici ancora più approfonditi.

Il nuovo Consiglio affiancherà la presidente regionale Anna Parretta e la direttrice Silvia De Santis. «Siamo soddisfatte - affermano Parretta e De Santis – della squadra di lavoro che nei prossimi mesi contribuirà alla realizzazione delle tante iniziative e campagne che ci vedranno in prima linea, come sempre, nelle battaglie che Legambiente porta avanti a tutti i livelli, sia nazionale che regionale e locale. Ringraziamo i soci che sinora, hanno ricoperto con passione un ruolo che costituisce un ulteriore impegno in termini di energia, tempo e lavoro volontario ed i nuovi membri che in maniera condivisa hanno dato la propria disponibilità. Ringraziamo tutti i presidenti dei circoli ed i numerosi soci che ieri hanno preso parte all’Assemblea per confrontarsi e trascorrere insieme una bella giornata associativa».