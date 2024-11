Il primo cittadino ai nostri microfoni: «Solo un folle avrebbe potuto consentire ad un velivolo di atterrare in pieno centro storico. L’atterraggio non era autorizzato»

Così si difende il sindaco di Nicotera Franco Pagano in merito alla vicenda dell’atterraggio dell’elicottero nella centro storico di Nicotera, nel vibonese, avvenuto nei giorni scorsi in occasione di un matrimonio. Il primo cittadino si definisce «più preoccupato per l’effetto negativo della vicenda sulla città che per la sua persona».

Da domani prenderanno il via per iniziativa della Procura vibonese diversi interrogatori. Tra le persone ascoltate ci sarà anche il pilota della Rototech Srl, società che ha effettuato il volo nuziale sui tetti di Nicotera. Sarebbero pronti a scattare, infatti, diversi avvisi di garanzia.