Si conferma la leadership del network, ormai da mesi in testa alle rilevazioni sugli ascolti regionali. Risultati lusinghieri anche per LaC OnAir, che guadagna più del 20% e continua la sua crescita

Un altro primato, anche nel mese di agosto, per LaC Network: agli ottimi risultati delle testate web, sempre in testa ed in continua crescita, si aggiungono i dati mensili Auditel a confermare il primo posto per le reti di informazione televisiva. LaC Tv è per il quinto mese consecutivo prima nelle rilevazioni Auditel regionale sui contatti netti, con un distacco sempre più forte dagli altri canali e con un predominio che conferma e rilancia i risultati dei mesi precedenti. Anche ad agosto LaC Tv ha fatto numeri importanti in tutte le fasce, con un predominio non solo nel prime time, dalle 21 alle 24, ma anche nel day time, di mattina, confermandosi un appuntamento fisso nelle case dei calabresi.

«LaC c’è, sempre di più e sempre più forte» commenta l’editore Domenico Maduli riprendendo il claim della campagna estiva che per tutta l’estate ha portato i microfoni di LaC News nei luoghi di vacanza. E continua: «Non poteva che risultare vincente la scelta di unire informazione e comunicazione per dare al territorio gli strumenti necessari a farsi conoscere. Il nostro impegno costante è con i nostri spettatori e con i nostri lettori, che ci chiedono di essere presenti e capaci di raccontare in modo professionale e obiettivo non solo le ombre, che pur sono tante, ma anche le luci che troppo spesso vengono ignorate perché “non fanno notizia”. Abbiamo scelto linguaggi differenti per i nostri diversi target: dal giornalismo d’inchiesta a quello costruttivo, dal divertimento alla narrazione delle eccellenze del territorio, ogni produzione ha un posto d’onore in un palinsesto sempre più ricco. La tenuta d’ascolto elevata in ogni fascia conferma anche la nostra attenzione per le aspettative ed i gusti dei nostri spettatori».

Enorme il successo di pubblico per le produzioni LaC, che macinano numeri importanti non solo nelle programmazioni televisive, ma anche sulla innovativa piattaforma on demand LaC Play, che permette di rivedere tutti i programmi andati in onda e gli appuntamenti con l’informazione targata LaC.

LaC Play permette di (ri)vedere l’intero percorso di LaC Tv. Come dice Maduli: «Un percorso ricco e importante quello dell’intero network, che nell’ultimo biennio ha fatto passi da gigante. È la conferma della grande volontà e dell’impegno di una squadra di professionisti capaci di crescere e di lavorare ad altissimi livelli nel campo vasto della comunicazione e dell’informazione. E siamo solo all’inizio».

Vola anche LaC OnAir, con un +20%

Ai record e ai primati che si confermano per l’ammiraglia sul canale 11 grande soddisfazione anche per il trend positivo in continua crescita per LaC OnAir, che nonostante la sua giovanissima età (è stata fondata lo scorso anno) ha già conquistato importanti posizioni nelle classifiche di gradimento degli utenti, caratterizzandosi per il suo taglio giovane e spensierato.

Il suo palinsesto di agosto, con format quali ZigoZago e Grand Terroir, il LaC Village allestito al Riva di Falerna e la esclusiva suite aeroportuale di LaC OnAirport hanno fatto crescere il gradimento degli utenti verso il neonato canale del network, aumentando i contatti soprattutto delle fasce più giovani.

Raspelli, Marra e l’informazione del network: le anticipazioni del palinsesto autunnale

Intanto arrivano le prime anticipazioni del palinsesto autunnale: confermati i programmi di grande successo come i format di Paolo Marra, la leggerezza di ZigoZago, le storie di successo di Franco Laratta, il racconto delle eccellenze imprenditoriali del territorio con Grand Terroir, curato da Massimo Tigani Sava. Sta per approdare su LaC Tv un big player della televisione italiana, uno dei più importanti volti dell’enogastronomia giornalistica e televisiva italiana: Edoardo Raspelli debutterà con “L’Italia che ci piace… in viaggio con Raspelli”.

Nelle prossime settimane verranno resi noti tutti i programmi che comporranno il palinsesto autunnale, con alcuni volti noti come Paolo Marra e Francesco Occhiuzzi, le produzioni del network a firma Diemmecom – a partire dal fortunatissimo “Permette signora?” di “zio” Pino Gigliotti – e i programmi di informazione e approfondimento.