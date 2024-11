Si tratta di un documento contenente proposte inerenti l’università e il ruolo che questa può avere per risolvere i problemi di sviluppo. Il calabrese Augurusa lo consegnerà alle più autorevoli istituzioni nel mondo

“Un insegnamento ricco di valori, per formare persone che sappiano far fruttificare i talenti che Dio ha loro affidato”.

Sono queste le parole con cui Papa Francesco saluta i partecipanti al Giubileo delle Università e dei Centri di ricerca, concluso sabato 10 settembre a Roma, in piazza San Pietro in occasione dell'udienza papale. Nell’ambito del Giubileo, il cui tema è “Conoscenza e Misericordia. La terza missione dell’Università”, si é svolto anche il VIII Simposio internazionale dei docenti universitari promosso dalla Congregazione per l’Educazione cattolica in collaborazione con l'Ufficio diocesano per la Pastorale Universitaria, hanno partecipato oltre 1500 tra rettori e docenti illustri provenienti da circa 60 Paesi nel mondo.

Tra i membri del comitato organizzatore, Francesco Augurusa, membro dell'Ordine dei Cavalieri del Papa, in veste di incaricato per le Relazioni Internazionali al quale si riconosce il merito di aver attratto, grazie ai suoi rapporti professionali all'estero, invitati illustri e relatori eccelsi provenienti dalla World Academy of Art & Science - Alberto Zucconi, Ivo Slaus, Zbigniew Bochniarz - dalle più importanti università e centri di ricerca del mondo con sede a Cambridge, ovvero Massachusetts Institute of Technology (Mit) - Maurizio Cattaneo - dalla Harvard University - Lorenzo Berra - e dall'Universitá del Quebec (Canada) - Max Arella, tra gli altri. Francesco Augurusa, oggi giovane imprenditore cattolico di origini vibonesi, fin dagli anni universitari collabora in maniera costante con il Vicariato di Roma, al servizio di monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare di Roma e direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale universitaria, nonché Cappellano del parlamento italiano.

Anche in occasione del Giubileo delle Universitá di quest'anno, Augurusa ha saputo apportare un forte contributo partecipativo per l'intero svolgimento dei lavori, che sempre in prima linea, afferma: «Le Università si fanno promotrici di una cultura dell’incontro, laddove la formazione non é strumentalizzata alla sola acquisizione di nozioni e competenze finalizzate ad un’occupazione lavorativa, ma é indirizzata ad una consapevole formazione integrale della persona».

L'iniziativa é stata fortemente sponsorizzata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, hanno partecipato tra gli altri: il presidente della Commissione Cultura in Campidoglio Eleonora Guadagno, l’assessore alle politiche sociali della Regione Lazio Rita Visini, il capo ufficio del servizio di Bilancio dello Stato, Renato Loiero, il fondatore e presidente della Piattaforma PPP, Francesco Saverio Emmanuele Profiti, un messaggio di saluto e buon lavoro è stato inviato anche dal presidente del Senato, Pietro Grasso.

L'Universitá, per sua natura non ha confini, l'edizione 2016 del Simposio è stata caratterizzata da una straordinaria presenza di grandi personalitá, in un intreccio tra conoscenza e misericordia, scienze e uomo, ragione e fede. Uno strumento di unione tra accademia e societá é stato presentato al termine del XIII Simposio internazionale dei docenti universitari. La “Carta di Roma 2016” vuole essere un documento contenente significative proposte inerenti l’università e il ruolo che questa può avere per risolvere i problemi di un nuovo sviluppo come «espressione di un rinnovato impegno a costruire la casa comune per tutto l’uomo e per tutti gli uomini». Francesco Augurusa designato dal Vescovo Leuzzi, a consegnare la Carta di Roma alle più autorevoli istituzioni nel mondo.