Oggi, presso la sede della Fondazione Antonino Scopelliti, è stata presentata in conferenza stampa la serata-evento «AUTentico Natale», in programma il 2 dicembre 2024 al Resort Altafiumara. L'incontro è stato condotto dalla giornalista de ilReggino.it Elisa Barresi e ha visto la partecipazione della Presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, Rosanna Scopelliti, del Presidente della Cooperativa Sociale Rose Blu, Domenico Barresi, e del Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate. Media partner dell’evento sarà il network LaC.

La serata rappresenta un momento di sensibilizzazione sui temi dell’autismo e dell’inclusione sociale, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Antonino Scopelliti e la Cooperativa Rose Blu, realtà impegnata da oltre vent’anni nel sostegno a persone con disabilità e alle loro famiglie.

Rosanna Scopelliti ha raccontato l’impegno della Fondazione per il sociale. «Crediamo fermamente che legalità e inclusione siano due pilastri imprescindibili per costruire una società migliore. Con questo evento, vogliamo creare una rete di solidarietà che valorizzi il nostro territorio e supporti concretamente le persone affette da autismo».

Un viaggio tra testimonianze, arte e tradizioni

Durante «AUTentico Natale», i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare le storie di chi vive quotidianamente l’autismo e di chi lavora per superarne i limiti. La serata sarà arricchita dall’esposizione fotografica di Filippo Latella, con un reportage che racconta la quotidianità delle persone autistiche, e da opere d’arte dell’artista Davide Ricchetti. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Fondazione Jole Santelli, sarà possibile ammirare la mostra «Calabria con i miei occhi», un viaggio tra le bellezze del Museo Archeologico di Reggio Calabria attraverso gli occhi di ragazzi autistici.

Non mancheranno momenti di convivialità e cultura gastronomica, con degustazioni di eccellenze del territorio offerte da partner locali. Ad allietare la serata, le note dell’orchestra “Corde Libere”, che di recente ha festeggiato i suoi dieci anni di attività e di impegno a favore della musica tra i giovani, proporrà un repertorio di brani della tradizione calabrese.

Per un futuro inclusivo

Uno dei momenti chiave dell’evento sarà la presentazione del progetto ideato dall’associazione “I Bambini delle Fate”. Questo modello innovativo non prevede raccolte fondi tradizionali, ma propone l’adozione di percorsi di autonomia e sviluppo per le persone autistiche, puntando a una reale integrazione lavorativa e sociale.

Il network LaC darà ampia visibilità all’evento con una puntata speciale dedicata su LaC Tv, oltre ad approfondimenti giornalistici sulle testate del network che includeranno interviste e approfondimenti sui temi trattati e sulle realtà protagoniste.

«AUTentico Natale» non sarà solo un evento fra i tanti in avvicinamento al Natale, ma un’occasione per consolidare una rete di collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni. «Ognuno di noi può fare la differenza per costruire un futuro migliore», ha concluso Rosanna Scopelliti. L’appuntamento è fissato per il 2 dicembre alle ore 19 presso il Resort Altafiumara e l’ingresso avverrà su invito.