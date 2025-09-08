Nell’ambito dell’iniziativa ci sarà spazio anche per un convegno medico sul tema della donazione degli organi e il trapianto in Calabria

L’associazione 100Miglia della Calabria organizza il 13 settembre il 4° Trofeo Marcello de Luca di Lizzano. La manifestazione si articolerà su due momenti distinti uniti dal service che sarà rivolto all’Associazione italiana trapiantati di fegato che collabora e promuove l’attività di studio, di formazione e di ricerca nell’ambito dei trapianti di organi. In mattinata si svolgerà un convegno medico e nel pomeriggio verrà dato spazio alle auto storiche che saranno impegnate in un tour con prove di precisione.

Il convegno, ospitato ad Amantea ed organizzato dall’Aitf, dai Rotary distretto 2102, Cosenza Nord e Al Mantiah Calabria tratterrà il tema “La donazione ed il trapianto di organi in Calabria” e prevede gli interventi di Gianluigi Zazza, direttore Uoc Nefrologia dialisi trapianti Cosenza e Coordinatore Centro regionale trapianti in Calabria, di Sebastiano Vaccarisi, trapiantologo di rene presso il Polo chirurgico Ospedale Annunziata Cosenza, di Rita Roberti nefrologo, già coordinatore locale Asp Cosenza. Le conclusioni saranno affidate a Enzo Ferraro. Moderatore sarà Pino De Munno, presidente regionale Associazione nazionale trapianti.

Terminati i lavori l’interesse si sposterà alle auto storiche, al turismo e alle prove di regolarità. Il via verrà dato nel primo pomeriggio da Campora. Gli equipaggi a bordo delle loro auto storiche, garantita fin d’ora la presenza di una Singer del 1935, di una Giulia spider del ’62, di una Fiat 500 Topolino Belvedere giardinetta del 1954 e di una Fiat 1100 familiare del 1961, affronteranno una serie di rilevamenti cronometrici disseminati sul percorso per poi concludere nel centro di Amantea. La cena e le premiazioni concluderanno la giornata.