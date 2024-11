L’uomo si era scagliato contro la moglie al termine di una lite avvenuta a Lamezia Terme. Nelle ultime ore si è presentato al commissariato di Polizia confessando il gesto

LAMEZIA TERME ( CZ) - Si e' costituito l'uomo che domenica scorsa ha ferito con un coltello la moglie durante una lite familiare avvenuta a Lamezia Terme. Pasquale Gagliardi si e' presentato ieri sera al Commissariato di polizia di Lamezia Terme, accompagnato dall'avvocato Francesco Murone. Gagliardi ha confessato il ferimento della moglie, colpita da un fendente al torace, affermando che la lite sarebbe maturata per alcuni dissidi familiari legati alla gelosia. La donna, una quarantenne di origine rumena sposata con Gagliardi, e' ancora ricoverata nell'ospedale di Lamezia Terme, ma le sue condizioni non sono gravi. La coppia ha due figli che non avrebbero comunque assistito al ferimento. Gagliardi ha anche voluto telefonare alla moglie per sincerarsi delle sue condizioni. L'uomo e' stato denunciato a piede libero e la sua posizione e' ora al vaglio della magistratura lametina. (ab)