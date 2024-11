Il nuovo comandante succede ad Andrea Rispoli che passerà alla Legione Lazio: «Privilegio di assumere il comando di questa Legione, gratitudine per aver ricevuto questo incarico impegnativo e fierezza di essere oggi uno di voi»

Privilegio, gratitudine e fierezza. Con queste tre parole, Vincenzo Paticchio, ha preso il comando della Legione Carabinieri Calabria avvicendando il suo predecessore, Andrea Rispoli, nominato nuovo comandante della Legione Lazio.

«Privilegio di assumere il comando di questa Legione - ha chiarito -, gratitudine per aver ricevuto questo incarico impegnativo e fierezza di essere oggi uno di voi». Vincenzo Paticchio, finora è stato alla direzione Centrale dei servizi antidroga di Roma: «Porto con me un'esperienza di 43 anni di servizio esaltante - ha chiarito - in Calabria che è una terra straordinaria. La mia intenzione è quella di sostenere e tenere alto il livello di prestazione che conosco essere abbastanza alto. È una terra che richiede molto impegno per affrontare problemi complessi ma credo sia solo una questione di tempo».

Luana Costa