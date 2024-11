Vincenzo Fedele, originario di Paola, è stato premiato a Roma lo scorso 4 luglio come miglior Avvocato dell’anno ai Legalcommunity Italian Awards, alla loro settima edizione. Gli Awards nascono per volontà del Gruppo LC Publishing per far emergere le eccellenze del mercato legale Italiano su tutto il territorio nazionale, puntando il faro su una serie di realtà legali e fiscali che hanno competenze di altissimo livello e che affiancano quotidianamente le eccellenze del tessuto economico e produttivo del Paese.

Chi è l'avvocato Vincenzo Fedele

Professionista oramai conosciuto a livello nazionale nel mondo del banking & finance, l'avvocato Vincenzo Fedele ha creato una struttura che conta oltre 50 avvocati dislocati tra le sedi di Paola, Roma, Milano e Verona; coordina un team di 20 persone del settore bancario seguendo le relata più importanti che operano sul territorio italiano.

Un riconoscimento importante che colloca l’avvocato Vincenzo Fedele ai vertici italiani e che certifica ulteriormente la qualità del lavoro svolto dallo studio e di tutti coloro che operano all’interno dello stesso, formato da professionisti che vantano consolidate esperienza nell’ambito delle attività di riferimento con particolare attenzione al dipartimento del recupero crediti.

Per merito delle riconosciute competenze l’avvocato Vincenzo Fedele è stato chiamato a partecipare attivamente a diversi convegni tavole rotonde e fiera del settore tra Milano e Roma nonché a corsi di formazione universitari presso la LUISS di Roma inverse di esperto della materia.