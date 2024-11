Tutto pronto per gli “Awards Calabria 2024” che si terranno giovedì prossimo, 12 settembre a Villa Ines a Mendicino, a Mendicino, dalle 21.

L’obiettivo dell’evento - organizzato dall’associazione Heart Arte Academy presieduta da Enrico Borrelli e con la direzione artistica di Roby Zengaro – è quello di valorizzare la cultura calabrese, premiando le eccellenze del territorio che incarnano il motto “Calabria Terra di Cultura”.

Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato a venti personalità che si sono distinte per impegno e contributo al territorio.

I premi saranno conferiti da una commissione composta da Antonio Quintieri, avvocato di Cosenza, Francesca Lagatta, giornalista di LaC News24, Daniela Santelli, avvocato e scrittrice, Valentina Mitidieri, giornalista, Giovanni Crupi, tecnico del Cosenza Calcio Under 17 femminile, Rossella Greco, coreografa e coach di danza, Valentino Mele, sarto e stilista, Roby Zengaro, direttore artistico degli Awards Calabria.

La serata sarà presentata dal giornalista Franco Lorenzo e dalla speaker radiofonica Rosanna Garofalo.