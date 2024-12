Un Natale all’insegna della solidarietà e della speranza per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica ed Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. Nei giorni scorsi i carabinieri della Legione Calabria hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai bambini ricoverati in questi reparti, che hanno visitato accompagnati da Babbo Natale, giunto in volo con l’elicottero dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” di Vibo Valentia.

I militari hanno sorvolato l’ospedale suscitando stupore e gioia tra i bambini che, affacciatisi ai balconi, hanno salutato festanti l’inusuale visita. Il sorvolo dell’elicottero, sventolante un drappo bianco con un cuore rosso e una fiamma al centro, ha portato un momento di magia, seguito dalla distribuzione di libri, giocattoli e gadget ai piccoli pazienti.

Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra la Legione Carabinieri Calabria e la Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “R. Dulbecco” di Catanzaro, che ha visto la partecipazione delle massime autorità locali, tra cui il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il generale di Brigata Riccardo Sciuto, il generale di Brigata Francesco Iacono e la commissaria straordinaria della Dulbecco Simona Carbone.

Presenti il direttore del Dipartimento Materno-Infantile e direttore della SOC di Pediatria Giuseppe Raiola e Maria Concetta Galati, direttore della SOC di Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico.

Carbone ha messo in evidenza l’importanza di iniziative come questa: «Queste giornate sono fondamentali. Aiutano, stimolano ed emozionano. Questo progetto è stato messo a terra nel tempo, con impegno costante da parte dell’Arma dei carabinieri, e desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le autorità presenti oggi, in particolare al prefetto De Rosa. È un momento emozionante che coinvolge i nostri medici e operatori in un reparto molto sensibile, che è sempre più orientato all’umanizzazione delle cure. Questi eventi sono un sollievo non solo per i bambini, ma anche per le famiglie, alleggerendo il peso di un percorso difficile».

La commissaria ha anche sottolineato l’importanza del gioco e delle attività ludiche, che per i piccoli pazienti rappresentano un momento di evasione dalla quotidianità dell’ospedale. «Il gioco è di fondamentale importanza – ha aggiunto Carbone – e queste iniziative, pur concentrandosi nel periodo natalizio, sono sempre presenti, soprattutto nei reparti pediatrici. Il nostro obiettivo è rendere queste esperienze sempre più coinvolgenti e offrire ai bambini un motivo per sorridere, per distrarsi e per vivere la vita con maggiore serenità».

La dottoressa Maria Concetta Galati, direttrice di Ematologia e Oncologia Pediatrica, ha espresso la sua gratitudine nei confronti di chi ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa: «Iniziative come questa sono essenziali. Per noi è sempre un momento speciale rivedere i bambini che, dopo aver completato il loro percorso di cura, ricordano solo gli aspetti positivi. I bambini più piccoli dimenticano facilmente i momenti difficili, e conservano nella memoria gli eventi belli, come l’elicottero che è passato oggi o i momenti di animazione che sono stati loro offerti. Questo è davvero l’aspetto più importante. Non finirò mai di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa giornata, a partire dai carabinieri, fino alla nostra dirigenza, che ha sempre promosso progetti di umanizzazione delle cure».