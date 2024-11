Settantotto le domande presentate, 46 i progetti che hanno avuto il via libera

CATANZARO - Via libera dal comitato di valutazione della Regione a 46 progetti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale. Rientrano nei finanziamenti comunitari per la cooperazione e lo sviluppo del territorio del Psr Calabria. Settantotto le domande presentate. Approvata e pubblicata la graduatoria definitiva. Beneficeranno dei contributi pari all’80% d4ella spesa ammissibile due Università, aziende, cooperative, consorzi agricoli e consorzi di bonifica. Bruxelles ha stanziato 6 milioni di euro. Le imprese che si sono aggiudicate il bando potranno beneficiare di finanziamenti compresi tra i 100mila e i 200mila euro. (rc)